Происшествия
В Ялте поймали юридического мошенника
Правоохранители Ялте направили в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании юридической помощи гражданам.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Злоумышленником оказался 53-летний ранее не судимый местный житель. Выступая руководителем юридической фирмы, он предлагал правовую помощь за вознаграждение.По показаниям потерпевших, в его фирму они обращались по советам знакомых, а также по объявлениям об организациях, оказывающих услуги, в том числе по переводу нежилого помещения в жилое, регистрации договоров, оформлению документов аренды и собственности.
Всего от своих клиентов злоумышленник получил свыше 25 000 долларов США. Вместе с тем, свои обязательства он не выполнил и был задержан оперативниками при попытке покинуть территорию республики.
Всего правоохранителями установлено шесть потерпевших. По материалам уголовного дела, злоумышленник, не имея намерения исполнять договорные обязательства, путем обмана совершил хищения свыше 5 млн руб. Часть денежных средств удалось вернуть заявителям в ходе предварительного следствия.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, материалы по нему направлены в Ялтинский городской суд.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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