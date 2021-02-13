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Происшествия

В Ялте поймали юридического мошенника

08:17 суббота, 13 февраля 2021
Ялта

Правоохранители Ялте направили в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании юридической помощи гражданам.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленником оказался 53-летний ранее не судимый местный житель. Выступая руководителем юридической фирмы, он предлагал правовую помощь за вознаграждение.По показаниям потерпевших, в его фирму они обращались по советам знакомых, а также по объявлениям об организациях, оказывающих услуги, в том числе по переводу нежилого помещения в жилое, регистрации договоров, оформлению документов аренды и собственности.

Всего от своих клиентов злоумышленник получил свыше 25 000 долларов США. Вместе с тем, свои обязательства он не выполнил и был задержан оперативниками при попытке покинуть территорию республики.

Всего правоохранителями установлено шесть потерпевших. По материалам уголовного дела, злоумышленник, не имея намерения исполнять договорные обязательства, путем обмана совершил хищения свыше 5 млн руб. Часть денежных средств удалось вернуть заявителям в ходе предварительного следствия.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, материалы по нему направлены в Ялтинский городской суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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