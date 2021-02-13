Власть
В Ялте экскурсионные фирмы приравняют к местным производителям
фото © Новости Крыма
Для поддержки местных предпринимателей, предоставляющих экскурсионные услуги их необходимо юридически приравнять к местным производителям.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Это позволит им принимать участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов на льготных условиях, без аукциона. К тому же это станет одним из конкретных шагов по исполнению Распоряжения Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей», — пояснила Янина Павленко.
Она уточнила, что глава Республики Крым Сергей Аксенов данную инициативу поддержал, готовится дополнение в постановление Совета министров Крыма «Об утверждении Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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