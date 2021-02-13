В Ялте экскурсионные фирмы приравняют к местным производителям

фото © Новости Крыма

Для поддержки местных предпринимателей, предоставляющих экскурсионные услуги их необходимо юридически приравнять к местным производителям.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Это позволит им принимать участие в конкурсе на размещение нестационарных торговых объектов на льготных условиях, без аукциона. К тому же это станет одним из конкретных шагов по исполнению Распоряжения Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей», — пояснила Янина Павленко.

Она уточнила, что глава Республики Крым Сергей Аксенов данную инициативу поддержал, готовится дополнение в постановление Совета министров Крыма «Об утверждении Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россияне и в 2021 году собрались ехать в Крым. Около 27% жителей России в 2021 году планируют провести отпуск дома или на даче, еще у 15% пока вообще нет настроения отдыхать.

Следить за отдыхающими на пляжах Алушты будут с помощью камер видеонаблюдения. Власти в Алуште планируют к следующему курортному сезону установить на пляжах камеры видеонаблюдения.

Россияне предпочитают ехать в Крым на автомобилях. Такая тенденция продиктована эпидемиологической ситуацией и появившимся вследствие трендом индивидуального отдыха.

Россияне скупают гостиницы в Крыму. Цены на недвижимость в коронавирусный кризис поползли вверх.