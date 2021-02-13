В Севастополе женщину приговорили к исправительным работам за избиение дочери

В Севастополе женщина получила наказание в виде 5 месяцев исправительных работ за избиение своей дочери.

Об этом сообщает прокуратура города.

По версии следствия, в октябре 2020 женщина нанесла побои своей несовершеннолетней дочери 2005 года рождения. Согласно информации ведомства, в июне 2019 года она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные действия.

«Судья Гагаринского районного суда Севастополя, несмотря на непризнание женщиной ее вины, согласился с позицией государственного обвинителя и назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ. Наказание назначено условно, с испытательным сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

Имя и фамилия женщины не указаны, публичных комментариев обвиняемой относительно приговора суда нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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