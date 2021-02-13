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Коронавирус в Крыму

В Крым обещают привезти больше вакцины

11:17 суббота, 13 февраля 2021

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Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Одна из наиболее актуальных сейчас тем не только для крымчан, но и для всех жителей России — вакцинация от коронавирусной инфекции. Именно поэтому считаю необходимым сообщить, что с 1 марта планируется увеличение объемов поступления вакцины, что также сократит сроки ожидания вакцинации», — написал Сергей Аксенов.

По данным Роспотребнадзора, для создания в Крыму коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции необходимо привить минимум 800 тысяч человек. Сейчас вакцину получили порядка 18 тысяч жителей полуострова. На сегодня в Крыму осталось примерно 15 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V», еще 80 тысяч доз поступит до конца февраля.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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