Симферополец попытался на себе вынести брендовую одежду из магазина

25-летний мужчина пытался вынести товар, предварительно сняв специальные антикражные датчики.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«В примерочной магазина подозреваемый снял с одежды антикражные датчики. Часть вещей надел на себя, а другую попытался вынести в пакете. Однако скрыться с похищенным злоумышленник не успел, так как был задержан», — рассказали в пресс-службе.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободны на срок до 4 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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