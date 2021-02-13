Происшествия
Симферополец попытался на себе вынести брендовую одежду из магазина
25-летний мужчина пытался вынести товар, предварительно сняв специальные антикражные датчики.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«В примерочной магазина подозреваемый снял с одежды антикражные датчики. Часть вещей надел на себя, а другую попытался вынести в пакете. Однако скрыться с похищенным злоумышленник не успел, так как был задержан», — рассказали в пресс-службе.
В отношении похитителя возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободны на срок до 4 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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