Сильный снегопад начался в Алуште

Несмотря на то, что обильный снег в Алуште начался не более часа назад, сотрудники МБУ «УБГ и КС» с четырех утра проводят противогололедную обработку проезжей части улиц, которые расположены на крутых подъемах.

На данный момент в городе работает около 30 дворников и семь единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации Алушты. Несколько бригад проводят распилку и уборку веток и деревьев, которые ночью сломал сильный ветер. Дополнительно привлечены еще четыре бригады по три человека.

В микрорайонах и жилых массивах города вышли на уборку снега и посыпку территорий дворники управляющих компаний. В селах и поселках региона, где уже разыгралась непогода работает техника и дворники. В режиме готовности коммунальные и дорожные службы во всех населенных пунктах. Посыпочный материал и реагенты заранее завезены на участки дорог, улицы, спуски, лестницы и придомовые территории.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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