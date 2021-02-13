Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины» ● В Крым обещают привезти больше вакцины ● В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Шесть человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 852.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 257 человек. Выздоровевших за весь период 29 887 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины». Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.
В Крым обещают привезти больше вакцины. м
В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки. За 12 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев с бессимптомным течением заболевания.
За время пандемии в Крыму выросло число операций по удалению тромбов. Жители Крыма стали чаще обращаться к сосудистым хирургам в связи с тромбозом нижних конечностей.
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