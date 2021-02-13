Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух -4
море +10

Коронавирус в Крыму

Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

17:29 суббота, 13 февраля 2021

Шесть человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 852.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 257 человек. Выздоровевших за весь период 29 887 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины». Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

В Крым обещают привезти больше вакцины. м

В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки. За 12 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев с бессимптомным течением заболевания.

За время пандемии в Крыму выросло число операций по удалению тромбов. Жители Крыма стали чаще обращаться к сосудистым хирургам в связи с тромбозом нижних конечностей.

Власть
Власти рассказали о пользе плохой погоды для севастопольцев

Власти рассказали о пользе плохой погоды для севастопольцев

Снег и дождь, свалившиеся на Севастополь в последние дни, нужны городу, так как пополняют Чернореченское водохранилище.

Власть
Крымский мост засыпали солью

Крымский мост засыпали солью

Из-за ухудшающихся погодных условий и дальнейшего прогнозируемого понижения температуры на подходах и транспортном переходе через Керченский пролив приступили к обработке дорог водно-солевым раствором.

Власть
Жители одного из районов Крыма пригрозили Аксенову

Жители одного из районов Крыма пригрозили Аксенову фото

Жители Ленинского района Крыма в очередной раз пожаловались главе республики Сергею Аксенову на центральную районную больницу. Точнее – на ее отсутствие.

Происшествия
Непогода заблокировала 13 лайнеров в Симферополе и в аэропортах вылета

Непогода заблокировала 13 лайнеров в Симферополе и в аэропортах вылета

Из-за непогоды, обрушившейся на полуостров в субботу, задерживается прибытие и вылет 13 рейсовов в аэропорту Симферополь.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации