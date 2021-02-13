Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

Шесть человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 852.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 257 человек. Выздоровевших за весь период 29 887 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины». Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

В Крым обещают привезти больше вакцины. м

В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки. За 12 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев с бессимптомным течением заболевания.

За время пандемии в Крыму выросло число операций по удалению тромбов. Жители Крыма стали чаще обращаться к сосудистым хирургам в связи с тромбозом нижних конечностей.