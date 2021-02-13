Прогноз погоды в Крыму на субботу 13 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 13 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (метель, на дорогах гололедица), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (сильные гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый, ветер (очень сильный северо-западный ветер порывы 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (метель, на дорогах гололедица.), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый, ветер (очень сильный северо-западный ветер порывы 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (сильные гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (метель, на дорогах гололедица), уровень опасности оранжевый, ветер (очень сильный северо-западный ветер порывы 30-33 м/с.), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (сильные гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (очень сильный снег), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (сильные гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (метель, на дорогах гололедица.), уровень опасности оранжевый, ветер (очень сильный северо-западный 35-40 м/с.), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (очень сильный снег), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до -4, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер западный 23 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 76 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 30 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 72 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью около -3 градусов. Ветер западный 26 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 74 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до -1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер западный 35 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 76 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью около -3 градусов. Ветер западный 36 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 74 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до -2, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер западный 27 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 69 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -7 до -4, ночью от -7 до -6 градусов. Ветер западный 35 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 69 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до -6, ночью около -6 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -8 до -6, ночью от -7 до -6 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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