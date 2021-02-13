Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля

фото © Автопартнёр.Крым

В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.

«Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал», - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В очередной Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима в связи с обильным выпадением осадков.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - упреждают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что 82 единицы техники и 125 человек выведены на дороги Крыма для борьбы с последствиями сильного снегопада, обрушившимся на полуостров в ночь на субботу. Как рапортовали дорожники, в связи с ухудшением погодных условий и непрекращающимся снегопадом дорожные службы в круглосуточном режиме выполняют работы по очистке автомобильных дорог Республики Крым от снега.

Большое количество осадков выпало в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В МЧС предупредили об угрозе обледенения судов в Азовском море. В ближайшие три дня в Азовском море возможно обледенение судов из-за ледяного шторма, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На берегу Керченского пролива массовая гибель птиц. На берегу Керченского местные жители натыкаются на трупы водоплавающих птиц. На протяжение месяца керчане замечают безжизненные тушки птиц в разных районах города и задаются вопросами, что могло послужить причиной массовому мору.

В Севастополе школьник во время драки убил взрослого мужчину. Прокуратура Севастополя внесла представление директору школы, в которой учится восьмиклассник, в конце января подравшийся насмерть со взрослым мужчиной.

Пропавшую под Бахчисараем семилетнюю девочку нашли живой. Семилетнюю девочку, пропавшую в Бахчисарайском районе накануне днем, нашли живой, с ребенком работают психологи.