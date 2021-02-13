Происшествия
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля
фото © Автопартнёр.Крым
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
«Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал», - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В очередной Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима в связи с обильным выпадением осадков.
«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - упреждают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что 82 единицы техники и 125 человек выведены на дороги Крыма для борьбы с последствиями сильного снегопада, обрушившимся на полуостров в ночь на субботу. Как рапортовали дорожники, в связи с ухудшением погодных условий и непрекращающимся снегопадом дорожные службы в круглосуточном режиме выполняют работы по очистке автомобильных дорог Республики Крым от снега.
Большое количество осадков выпало в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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