Власть
Под Севастополем сносят деревья для «Тавриды»
фото © Форпост
В районе Ялтинского кольца под Севастополем начался снос деревьев.
Об этом рассказали проезжавшие мимо горожане.
Обеспокоенным читателям сообщаем, вырубка деревьев происходит в рамках строительства 8-го этапа федеральной трассы «Таврида».
Снос деревьев согласован с Департаментом природных ресурсов и экологии города, на работы выданы порубочные билеты, пояснили в пресс-службе природоохранного ведомства.
Напомним, восьмой этап трассы «Таврида», проходящий по территории Севастополя, должен быть сдан в эксплуатацию к декабрю 2021 года. Работы выполняет компания «ВАД», построившая восемь предыдущих этапов дороги.
К работам над восьмым этапам компания приступила после завершения работ на седьмом этапе.
Трасса «Таврида» строится в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма до 2022 года. Объект стоимостью более 149 миллиардов рублей станет главной транспортной артерией региона. Первая очередь трассы в двухполосном исполнении была запущена в последние дни декабря 2018 года.
В тексте использованы материалы: Форпост
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