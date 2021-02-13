Почти половина месячной нормы осадков выпало в Симферополе за ночь

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Почти половина месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за минувшую ночь.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«В Симферополе выпало около 40% месячной нормы осадков – 11 мм снега. Снегопад продолжится сегодня весь день», – сообщили в гидрометцентре.

Синоптики уточнили, что в целом по Крыму больше всего снега, помимо Симферополя, выпало в районе аэропорта столицы – 6 мм, в Бахчисарайском районе – 15 мм, на Ангарском перевале – 10 мм, на Ай-Петри – 12 мм.

В Крыму действует штормовое предупреждение о морозе и снегопадах. До 18 февраля температура воздуха ожидается на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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