Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпало в Симферополе за ночь
фото © Новости Крыма
Почти половина месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за минувшую ночь.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«В Симферополе выпало около 40% месячной нормы осадков – 11 мм снега. Снегопад продолжится сегодня весь день», – сообщили в гидрометцентре.
Синоптики уточнили, что в целом по Крыму больше всего снега, помимо Симферополя, выпало в районе аэропорта столицы – 6 мм, в Бахчисарайском районе – 15 мм, на Ангарском перевале – 10 мм, на Ай-Петри – 12 мм.
В Крыму действует штормовое предупреждение о морозе и снегопадах. До 18 февраля температура воздуха ожидается на 7-8 градусов ниже климатической нормы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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