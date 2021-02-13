Власть
Почти 700 человек задействованы в расчистке Симферополя от снега
Почти 700 человек занимаются уборкой снега в Симферополе.
Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы.
«Работает 250 сотрудников МБУ «Город» на очистке улиц и остановок, во дворах работают 427 дворников муниципальных и частных управляющих компаний», – сообщили в пресс-службе.
К уборке снега подключено 23 единицы техники, плюс несколько спецмашин госпредприятия «Крымавтодор». «В их числе: комбинированные дорожные машины для обработки противоледным реагентом – 10 единиц, тракторной техники – 9 единиц, а также самосвалы для вывоза снега в количестве 4 единиц», – добавили в пресс-службе.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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