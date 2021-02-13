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Водный кризис

Почему Алуште не достается вода из Ялты

Почему Алуште не достается вода из Ялты

фото © Новости Крыма

Несмотря на хорошие притоки в водохранилища, питающие Большую Ялту, в Алуште ситуация другая: город не получает воду оттуда, откуда в данный момент снабжается соседний город.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. 

По словам специалиста, у водохранилищ, снабжающих Ялту и Алушту, разные источники питания.

«Родники и водопады, которые питают Ялту, не связаны гидрологически с водопадами или родниками, которые собирает Большая Алушта», - пояснил Копачевский.

При этом для стратегического решения вопроса с водоснабжением Южнобережья было бы целесообразно разработать единый водовод, соединяющий источники Ялты и Алушты, считает он. Это позволит перебрасывать излишки воды с ялтинского направления в Изобильненское водохранилище и «делиться» с Алуштой.

«Есть избыток воды по ялтинским водопадам. Это традиционно в предвесенний и весенний периоды, потому что там сейчас положительные температуры, снега и осадков со стороны ЮБК на яйлах очень много. Это формирует по водосборным площадям притоки и водопады, которые уходят на сегодняшний день в море, - подчеркнул Копачевский. – А если мы рассмотрим возможность строительства горизонтального водовода в сторону Алушты в Изобильненское водохранилище и рассмотрим вопрос строительства Солнечногорского водохранилища, то получится стабилизация Южного побережья достаточно серьезная».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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