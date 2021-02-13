Ограбивший собственный банк севастопольский банкир отправится в колонию

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Бывший банкир из Севастополя, похитивший доверенные ему деньги клиентов, не смог опротестовать ранее вынесенный ему приговор, сообщает прокуратура города-героя.

Экс-начальник сектора по обслуживанию юридических лиц одного из коммерческих банков Севастополя был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В августе 2020 года банкир похитил из оставленного в депозитарии жительницей Севастополя металлического ящика денежные средства в размере 3,9 млн рублей. Часть похищенных денежных средств в размере 2,1 млн рублей, которые злоумышленник спрятал в лесопосадке, возвращена потерпевшей в результате их изъятия в ходе следственных действий.

Кроме того, решением суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с банковского учреждения оставшейся части ущерба в размере 1,8 млн рублей.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденный и его адвокат обжаловали его, однако Севастопольский городской суд в результате апелляционного рассмотрения признал доводы стороны защиты необоснованными. Приговор суда – три года колонии - вступил в законную силу.

Отметим, что эта история с похищением денег, которые граждане доверили банку, фактически дублирует другой инцидент. В октябре 2019 года стало известно, что сотрудник банка также похитил два миллиона рублей, хотя прятал их не в лесопосадке, а под могильной плитой на кладбище.

В тексте использованы материалы: Форпост

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