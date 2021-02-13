Непогода заблокировала 13 лайнеров в Симферополе и в аэропортах вылета

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Из-за непогоды, обрушившейся на полуостров в субботу, задерживается прибытие и вылет 13 рейсовов в аэропорту Симферополь.

Три лайнера совершили посадку на запасных аэродромах. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из-за неблагоприятных погодных условий в Крыму и в аэропортах вылета задерживается прибытие и отправление 13 воздушных судов. Три самолета, следовавшие в Симферополь, совершили посадки на запасных аэродромах в Анапе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Девять ожидают улучшения погодных условий в аэропортах вылета», - рассказал представитель аэропорта.

Как ранее сообщалось, утром в аэропорту задерживалось четыре рейса на вылет и прилет. Причиной всему снегопад, обрушившийся на полуостров. С ночи с 12 на 13 февраля в регионе ухудшились погодные условия: снег, гололедица, метель. На дороги полуострова, для борьбы с последствиями стихии, выедены 82 единицы техники и 125 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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