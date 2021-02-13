На «Тавриде» в районе Симферополя столкнулось несколько машин

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В районе спуска на Хошкельды на трассе «Таврида» столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал.

В происшествии пострадали как минимум четыре автомобиля: «ВАЗ», «Лада», «Шкода» и грузовик «Форд».

В связи со сложными гидрометеорологическими условиями и низкой температурой воздуха, а также выпадением осадков и образования гололеда МЧС Республики Крым призывает автомобилистов быть крайне внимательными при движении по дорогам полуострова. Водителям необходимо предусмотреть возможные чрезвычайные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными.

На многих участках дорог наблюдаются заморозки и гололедица, поэтому водители должны не только подготовить свой автомобиль к эксплуатации в условиях зимы, но также быть крайне осторожными при движении на дорогах полуострова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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