Происшествия
На «Тавриде» в районе Симферополя столкнулось несколько машин
фото © AMS Simferopol
В районе спуска на Хошкельды на трассе «Таврида» столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал.
В происшествии пострадали как минимум четыре автомобиля: «ВАЗ», «Лада», «Шкода» и грузовик «Форд».
В связи со сложными гидрометеорологическими условиями и низкой температурой воздуха, а также выпадением осадков и образования гололеда МЧС Республики Крым призывает автомобилистов быть крайне внимательными при движении по дорогам полуострова. Водителям необходимо предусмотреть возможные чрезвычайные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными.
На многих участках дорог наблюдаются заморозки и гололедица, поэтому водители должны не только подготовить свой автомобиль к эксплуатации в условиях зимы, но также быть крайне осторожными при движении на дорогах полуострова.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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На «Тавриде» в районе Симферополя столкнулось несколько машин
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