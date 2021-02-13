Власть
Москвич заплатит два млн за попытку подкупа чиновника в Крыму
Киевский районный суд Симферополя вынес приговор жителю Москвы по обвинению в даче взятки сотруднику Госавтодорнадзора Крыма, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По информации ведомства, подсудимый, являясь генеральным директором одной из фирм, предложил должностному лицу Госавтодорнадзора взятку в размере 200 тысяч рублей.
Таким образом он пытался добиться снятия ограничения на передвижение с принадлежавшего предприятию автокрана. Ранее транспортное средство было задержано в связи с совершением административного правонарушения.
Чиновник сообщил о попытке подкупа правоохранителям. Москвича задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
Суд назначил обвиняемому штраф в размере 2 млн рублей. Деньги, переданные в качестве взятки, конфискованы в доход государства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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