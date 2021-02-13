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Власть

Москвич заплатит два млн за попытку подкупа чиновника в Крыму

13:38 суббота, 13 февраля 2021

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор жителю Москвы по обвинению в даче взятки сотруднику Госавтодорнадзора Крыма, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По информации ведомства, подсудимый, являясь генеральным директором одной из фирм, предложил должностному лицу Госавтодорнадзора взятку в размере 200 тысяч рублей. 

Таким образом он пытался добиться снятия ограничения на передвижение с принадлежавшего предприятию автокрана. Ранее транспортное средство было задержано в связи с совершением административного правонарушения.

Чиновник сообщил о попытке подкупа правоохранителям. Москвича задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Суд назначил обвиняемому штраф в размере 2 млн рублей. Деньги, переданные в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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