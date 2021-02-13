Крымский мост засыпали солью

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Из-за ухудшающихся погодных условий и дальнейшего прогнозируемого понижения температуры на подходах и транспортном переходе через Керченский пролив приступили к обработке дорог водно-солевым раствором.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Тамань».

Дорожная обстановка на Крымском мосту находится под круглосуточным наблюдением диспетчеров. Благодаря видеокамерам, а также автоматическим метеостанциям, установленным на транспортном переходе, о риске опасных явлений службы предупреждены за четыре часа до их наступления.

«Производится заблаговременная превентивная обработка водно-солевым раствором, что позволяет максимально снизить риск возникновения зимней скользкости, обеспечивает необходимые сцепные качества покрытия и безопасность движения», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» отчиталась, что также готова к непогоде. Особое внимание будет уделяться Ангарскому и Грушевскому перевалам, на которых из-за снегопада может быть затруднено движение автотранспорта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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