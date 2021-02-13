Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух -4
море +11

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

По информации властей, четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. 91 человек выписаны после выздоровления.

«Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 10903 человека. В настоящий момент выздоровели 9779 человек, 441 - умер», - заявили в правительстве.В стационарах севастопольских больниц находится 345 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 44 пациента. Заполняемость коечного фонда составляет 47%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым обещают привезти больше вакцины. м

В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки. За 12 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев с бессимптомным течением заболевания.

За время пандемии в Крыму выросло число операций по удалению тромбов. Жители Крыма стали чаще обращаться к сосудистым хирургам в связи с тромбозом нижних конечностей.

Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Власть
Крымский мост засыпали солью

Крымский мост засыпали солью

Из-за ухудшающихся погодных условий и дальнейшего прогнозируемого понижения температуры на подходах и транспортном переходе через Керченский пролив приступили к обработке дорог водно-солевым раствором.

Происшествия
На «Тавриде» в районе Симферополя столкнулось несколько машин

На «Тавриде» в районе Симферополя столкнулось несколько машин

В районе спуска на Хошкельды на трассе «Таврида» столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Коронавирус в Крыму
Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины»

Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины»

Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки

В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки

За 12 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации