Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины» ● В Крым обещают привезти больше вакцины ● В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 81 человека за сутки, четверо скончались
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
По информации властей, четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. 91 человек выписаны после выздоровления.
«Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 10903 человека. В настоящий момент выздоровели 9779 человек, 441 - умер», - заявили в правительстве.В стационарах севастопольских больниц находится 345 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 44 пациента. Заполняемость коечного фонда составляет 47%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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