Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

По информации властей, четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. 91 человек выписаны после выздоровления.

«Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 10903 человека. В настоящий момент выздоровели 9779 человек, 441 - умер», - заявили в правительстве.В стационарах севастопольских больниц находится 345 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 44 пациента. Заполняемость коечного фонда составляет 47%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки. За 12 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев с бессимптомным течением заболевания.

За время пандемии в Крыму выросло число операций по удалению тромбов. Жители Крыма стали чаще обращаться к сосудистым хирургам в связи с тромбозом нижних конечностей.

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