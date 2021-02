Какой сегодня праздник 13 февраля

фото © pixabay.com

Сегодня, 13 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день презерватива (International Condom Day)

Фото pixabay.com

13 февраля, накануне Дня влюбленных, во многих страна отмечают Международный день презерватива (International Condom Day). Главная его задача — напомнить влюбленным, что в порыве страсти не следует забывать о предохранении.

Презерватив (также известный как кондом) — одно из первых изобретенных человеком эффективных средств контрацепции. Некоторые ученые считают, что прообразы современных презервативов использовались еще в древности, но достоверных свидетельств этого нет. В эпоху Возрождения презервативы делали из очищенных и обработанных мочевых пузырей животных или специальным образом обработанного льна. Их использовали не только для предотвращения нежелательной беременности, но и чтобы защититься от заражения сифилисом.

День подруг (Galentine's Day)

Фото pixabay.com

День подруг придумала Лесли Ноуп — героиня сериала «Парки и зоны отдыха». Она описывала его так:

«Что такое Galentine’s Day? Это лучший день в году. Каждое 13 февраля мы с подружками оставляем своих мужей и парней дома, приходим в кафе и проводим завтрак в женском стиле. Леди поздравляют леди».

Другими словами, этот праздник — вызов Дню всех влюбленных. Его не зря отмечают накануне 14 февраля, когда многие чувствуют себя некомфортно из-за того, что им не с кем его отметить. А Galentine’s Day подчеркивает, что даже если романтических отношений нет, все равно есть люди, которые вас любят — ваши подруги. И с ними можно как следует повеселиться. Название происходит от английского gal — «подруга».

Никита Пожарник

Народный праздник «Никита-пожарник» отмечается 13 февраля (по старому стилю - 31 января). В этот день православная церковь чтит память святого Никиты Печерского, епископа Новгородского, затворника. В народе его считают покровителем огня, защитником от пожаров, молний и палящего солнца. Другие названия праздника: «День Никиты Новгородского», «Никита Коник», «Хранитель молний», «Василий Теплый».

Также сегодня, 13 февраля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день радио (World Radio Day)

- День памяти мучеников Кира и Иоанна

- День родного языка и письменности в Якутии

- Праздник Терендез в Армении

- День рождения кинокамеры

- День бродячих дверей

- День безумно влюбленных в меня (Madly In Love With Me Day) в США

- День детей в Мьянме

- Праздник Луперкалии в Древнем Риме

- День тортеллини (National Tortellini Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Феодотия, Афанасий, Илья, Кир, Никифор, Афанасия, Беатриса, Виктор, Викторин, Диодор, Евдоксия, Клавдий, Никита, Папий, Серапион, Трифена, Феоктиста.

Что происходило 13 февраля в прошлые годы

1784 - указом Екатерины II из присоединенных 1783 к Российской империи земель Крымского ханства (Крым, Тамань, Кубанская сторона) образовано Таврическую область на правах наместничества (центрСимферополь)

1895 - братья Луи и Август Люмьер создают первый киноаппарат.

1917 - в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси.

1921 - для участия в похоронах князя Кропоткина, ученого и анархиста, из московских тюрем под честное слово были выпущены все удержанные там анархисты. После похорон на Новодевичьем кладбище они все вернулись в места заключения;

1923 - работниками ГПУ был убит Леонид Пантелкин, бандит, известный как Ленька Пантелеев;

1934 - льдом Чукотского моря раздавлен пароход «Челюскин». Началась эпопея по спасению пострадавших;

1940 - Михаил Булгаков закончил роман «Мастер и Маргарита»;

1942 - начался принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на труд в Германию.

1945 - начало массовой бомбардировки англо-американской авиацией Дрездена;

1956 - в Антарктиде открыта первая советская научная станция «Мирный»;

1959 - в продажу поступили первые куклы Барби.

1960 - первый испытательный взрыв французского ядерного взрывного устройства на полигоне Регган

1972 - в последнем матче хоккейного турнира Олимпиады в Саппоро (Япония) сборная СССР победила команду Чехословакии со счетом 5:2 и в четвертый раз стала чемпионом мира.

1981 - в «Нью-Йорк таймс» опубликовали дольше предложенияс одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов;

2009 - Bombardier Q400 рухнул прямо на жилой дом близ Буффало (США). Погибли все находившиеся на борту, 49 человек, а также житель дома.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 февраля. Какие праздники будут завтра?

