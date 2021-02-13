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Черноморский флот усилил меры безопасности кораблей
Черноморский флот принял дополнительные меры для обеспечения безопасности стоянки кораблей из-за непогоды в Крыму.
Об этом сообщил отдел информобеспечения флота.
«На кораблях и вспомогательных судах Черноморского флота заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по штормовому оборудование верхних палуб», – говорится в сообщении.
Экипажи кораблей осуществляют постоянный мониторинг атмосферного давления, волнения моря и скорости ветра. Все средства борьбы за живучесть проверены и готовы к применению. «Резкое ухудшение метеоусловий не повлияло на уровень боевой готовности соединений и воинских частей Черноморского флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме. В соответствии с прогнозом погоды в районе Севастополя и Новороссийска сложные метеоусловия сохранятся до середины следующей недели», – добавили в отделе информобеспечения.
В Крыму действует штормовое предупреждение о морозе и снегопадах. До 18 февраля температура воздуха ожидается на 7-8 градусов ниже климатической нормы. В разных районах полуострова выпало от 13 до 31 см снега.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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