Черноморский флот усилил меры безопасности кораблей

Черноморский флот принял дополнительные меры для обеспечения безопасности стоянки кораблей из-за непогоды в Крыму.

Об этом сообщил отдел информобеспечения флота.

«На кораблях и вспомогательных судах Черноморского флота заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по штормовому оборудование верхних палуб», – говорится в сообщении.

Экипажи кораблей осуществляют постоянный мониторинг атмосферного давления, волнения моря и скорости ветра. Все средства борьбы за живучесть проверены и готовы к применению. «Резкое ухудшение метеоусловий не повлияло на уровень боевой готовности соединений и воинских частей Черноморского флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме. В соответствии с прогнозом погоды в районе Севастополя и Новороссийска сложные метеоусловия сохранятся до середины следующей недели», – добавили в отделе информобеспечения.

В Крыму действует штормовое предупреждение о морозе и снегопадах. До 18 февраля температура воздуха ожидается на 7-8 градусов ниже климатической нормы. В разных районах полуострова выпало от 13 до 31 см снега.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе экс-матрос получил срок через 20 лет после дезертирства. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы бывшего матроса-призывника, который более 20 лет назад организовал кражу пистолетов и сбежал из части.

Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом. Украинские власти предложили НАТО использовать воздушное пространство над Крымом и прилегающими к полуострову областями Украины.

Боевые расчеты «Панцирь-С1» завершили учения в Крыму. Расчеты «Панцирь-С1» нашли и уничтожили воздушную цель в рамках учений Черноморского флота.

Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму. Странное поведение американских самолетов у рубежей Крымского полуострова и над российской авиабазой «Хмеймим» в Сирии могло быть вызвано воздействием систем РЭБ, использованных военнослужащими РФ, считают эксперты.