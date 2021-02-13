Часть улиц Симферополя на день останется без света из-за ремонта

В ближайший понедельник на шести улицах крымской столицы будет отключено электроснабжение из-за проведения капремонта.

Об этом сообщили в администрации города.

Отключение электроэнергии запланировано в период с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

- ул. Буденного, 18-26; 17-27;

- ул. Грибоедова, 126-132; 75-81;

- ул. Дачная, 24-56; 43-61;

- ул. Малореченская, 2а, 6-6/62; 5-25;

- ул. Федотова, 54-62; 31, 31а;

- ул. Луговая, 9.

Как сообщалось ранее, 12-13 февраля в связи с вторжением арктического холодного воздуха в Крыму ожидается резкое похолодание, дождь и снег, метель и сильный гололед.

Также прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с, в горах до 35-40 м/с. В этих условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на объектах энергетики и ЖКХ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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