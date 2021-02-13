Власть
Часть улиц Симферополя на день останется без света из-за ремонта
В ближайший понедельник на шести улицах крымской столицы будет отключено электроснабжение из-за проведения капремонта.
Об этом сообщили в администрации города.
Отключение электроэнергии запланировано в период с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:
- ул. Буденного, 18-26; 17-27;
- ул. Грибоедова, 126-132; 75-81;
- ул. Дачная, 24-56; 43-61;
- ул. Малореченская, 2а, 6-6/62; 5-25;
- ул. Федотова, 54-62; 31, 31а;
- ул. Луговая, 9.
Как сообщалось ранее, 12-13 февраля в связи с вторжением арктического холодного воздуха в Крыму ожидается резкое похолодание, дождь и снег, метель и сильный гололед.
Также прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с, в горах до 35-40 м/с. В этих условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на объектах энергетики и ЖКХ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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