Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крым обещают привезти больше вакцины ● В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 81 человека за сутки, четверо скончались ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины»
фото © пресс-служба Правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
«Сегодня привился вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), а не витаминами, как думают некоторые. Чувствую себя хорошо и рекомендую сделать прививку всем», - написал Сергей Аксенов.
Как ранее сообщалось, укол первым компонентом «Спутник V» Сергей Аксенов сделал 23 января. Вместе с ним на вакцинацию пришли заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков, глава регионального исполкома ОНФ в Республике Крым Алла Вертинская, председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова, проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Анатолий Кубышкин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки. За 12 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев с бессимптомным течением заболевания.
За время пандемии в Крыму выросло число операций по удалению тромбов. Жители Крыма стали чаще обращаться к сосудистым хирургам в связи с тромбозом нижних конечностей.
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.
Коронавирус в Севастополе выявлен у 81 человека за сутки, четверо скончались. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 81 человека.
Крымский мост засыпали солью
Из-за ухудшающихся погодных условий и дальнейшего прогнозируемого понижения температуры на подходах и транспортном переходе через Керченский пролив приступили к обработке дорог водно-солевым раствором.
На «Тавриде» в районе Симферополя столкнулось несколько машин
В районе спуска на Хошкельды на трассе «Таврида» столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал.
Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины»
Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
10 февраля
Коронавирус в Крыму снова пошел в рост
11 февраля
В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки
За 12 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев с бессимптомным течением заболевания.