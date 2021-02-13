Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины»

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Глава Крыма Сергей Аксенов привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Сегодня привился вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), а не витаминами, как думают некоторые. Чувствую себя хорошо и рекомендую сделать прививку всем», - написал Сергей Аксенов.

Как ранее сообщалось, укол первым компонентом «Спутник V» Сергей Аксенов сделал 23 января. Вместе с ним на вакцинацию пришли заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков, глава регионального исполкома ОНФ в Республике Крым Алла Вертинская, председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова, проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Анатолий Кубышкин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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