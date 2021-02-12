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Общество

Житель Воронежа совершит одиночный велопробег от Симферополя до Сочи

10:41 пятница, 12 февраля 2021

Житель Воронежа Владимир Сафонов планирует совершить благотворительный велопробег от Симферополя до Сочи в поддержку доноров костного мозга.

Об этом сообщили в группе информационной поддержки регистра доноров костного мозга.

«14 февраля воронежец Владимир Сафонов отправится в одиночный велопробег по югу России – от Симферополя до Сочи – в поддержку Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. Заезд приурочен к Международному дню детей, больных раком, который ежегодно отмечают 15 февраля многие страны планеты», – уточнили в группе информподдержки.

Благотворительный велопробег в поддержку Национального РДКМ – это 700 км от Симферополя по Крымскому мосту через Анапу, Новороссийск, Туапсе до Адлера и Сочи. 19-летний спортсмен хочет своим поступком привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга и лечения рака в России.

«Онкология не обошла нашу семью – брат моей мамы умер от рака. Эта страшная болезнь унесла жизнь моего друга детства, с которым сидели за одной партой, – у него была лейкемия. А недавно я прочитал пост Олега Тинькова, который борется с раком крови и перенес пересадку костного мозга, – он писал о нехватке доноров в России. Я связался с Национальным регистром доноров костного мозга им. Васи Перевощикова, который занимается этой проблемой и решил устроить благотворительный велопробег. Я хочу, чтобы мои заезды приносили пользу, помогали людям», – рассказал Сафонов.

Незадолго до путешествия спортсмен сам сдал кровь на типирование и вошел в Национальный РДКМ, пополнив ряды добровольцев, готовых в любой момент отдать кроветворные клетки, чтобы спасти жизнь тяжелобольному человеку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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