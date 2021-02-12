Застреливший соседа крымчанин проведет девять лет в колонии

Симферопольский районный суд приговорил жителя села Доброе Симферопольского района к девяти годам колонии строгого режима за убийство соседа.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый длительное время конфликтовал с соседом по садовому товариществу. В июне 2020 года мужчина, откопав ранее спрятанную в лесу винтовку, дождался появления соседа на улице возле садового участка, произвел выстрел в грудь. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте», – сообщили в ведомстве.

Также он незаконно приобрел бездымный порох, который перевез к себе в дом в садовом товариществе, расположенном в Добровском сельском поселении. Там его в июне 2020 года обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина осужден по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Помимо заключения в колонии ему назначен штраф 20 тысяч рублей. В пользу родственника погибшего взыскан 1 миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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