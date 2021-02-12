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Здоровье

За время пандемии в Крыму выросло число операций по удалению тромбов

13:03 пятница, 12 февраля 2021

Жители Крыма стали чаще обращаться к сосудистым хирургам в связи с тромбозом нижних конечностей.

Об этом заявил сосудистый хирург высшей категории Клинического медицинского многопрофильного центра св. Луки КФУ им. Вернадского Александр Цатурян на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«За время пандемии мы часто сталкивались с тромботическими окклюзиями – закупоркой сосудов. COVID повышает свертываемость крови, и при некоторых заболеваниях, если есть холестериновые бляшки, сужается сосуд и нарастают тромбы. Это приводит к тяжелым последствиям вплоть до гангрены и ампутации. Количество операций по удалению тромбов в период пандемии у нас возросло кратно», - рассказал врач.

По его словам, при тромбозе пациент чувствует острую боль.

«Человек ощущает очень сильную боль в нижней конечности, она становится холодной и бледной. Нарастает тревожность ощущение наступления катастрофы. После тромбоза через 15-20 минут начинается острая боль в ноге», - заключил хирург.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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