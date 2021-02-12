Ялтинский горно-лесной заповедник закрыт для посещения

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Из-за непогоды посещение Ялтинского горно-лесного заповедника ограничено.

Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

«ФГБУ «Заповедный Крым» ограничивает выдачу разрешений на посещение 12-14 февраля 2021 г. с целью исключить посещение эколого-просветительских троп и маршрутов в неблагоприятных погодных условиях на всех территориях, находящихся в ведении учреждения. Просим воздержаться от посещения экологических троп и маршрутов заповедника и исключить выход в горно-лесную местность», — отмечено в сообщении.

На сайте учреждения подчеркивается, что несоблюдение установленного режима особой охраны природных территорий является административным правонарушением.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцам разрешили посещать крымские заповедники бесплатно. С февраля, чтобы пойти в лес или горы, нужно получить разрешение.

Как туристам оформить платное разрешение на посещение крымских заповедников. С 1 февраля 2021 года туристическое посещение заповедников «Ялтинский горно-лесной», «Опукский», «Казантипский», «Лебяжьи острова» в Крыму стало платным.

В Крыму посещение заповедников с 1 февраля станет платным. Посещение всех особо охраняемых природных территорий, которые входят в состав «Заповедный Крым», станет платным с 1 февраля 2021 года.

Заповедники в Крыму прекращают работу. Из-за непогоды природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».