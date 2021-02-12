Власти России оценили качество мяса и молока в Крыму

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В 2020 году сотрудники Роспотребнадзора взяли на проверку более 800 проб мясной и молочной продукции с целью проверить ее безопасность для потребителей.

Об этом сообщается на официальном сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Так, в Республике Крым и Севастополе были взяты 157 проб молока и молочной продукции на соответствие физико-химическим показателям, 114 проб – на санитарно-химические показатели, 144 пробы – на микробиологию.

«Удельный вес проб, не соответствующих по физико-химическим показателям – 3,8%, по показателю идентификации – 3,4%, по микробиологическим показателям составил 1,3 %, по санитарно-химическим показателям – 1,7%, по остальным показателям не соответствующих проб не выявлено», - отметили в управлении.

Отдельно проверили мясо и мясную продукцию: 61 проба была исследована на санитарно-химические показатели, 183 пробы – на физико-химические показатели, 54 пробы – на паразитологию, 10 – на радиологические показатели.

«Удельный вес проб, не соответствующих по микробиологическим показателям составил 0,6 %, по остальным показателям не соответствующих проб не выявлено», - заключили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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