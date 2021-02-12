Власть
Власти крымских городов объявили войну электросамокатам
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Проводится демонтаж транспортных средств, незаконно размещенных в местах общего пользования.
В Ялте сотрудники департамента муниципального контроля демонтировали 65 бесхозных электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортного города.
В администрации отметили, что самокаты размещали в местах общего пользования незаконно. Их передали на ответственное хранение в МУП «Объединенная управляющая компания».
Ранее в администрации Симферополя сообщили о принятии 11 постановлений о демонтаже 35 электросамокатов. Специалисты составили акты обследования еще на 19 транспортных средств, материалы по которым направили в комиссию по демонтажу объектов.
Как сообщалось ранее, севастополец попытался нажиться на уличных электросамокатах. Мужчина прямо на улице скрутил пять аккумуляторов с двухколесных средств передвижения.
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