Власти крымских городов объявили войну электросамокатам

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Проводится демонтаж транспортных средств, незаконно размещенных в местах общего пользования.

В Ялте сотрудники департамента муниципального контроля демонтировали 65 бесхозных электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

В администрации отметили, что самокаты размещали в местах общего пользования незаконно. Их передали на ответственное хранение в МУП «Объединенная управляющая компания».

Ранее в администрации Симферополя сообщили о принятии 11 постановлений о демонтаже 35 электросамокатов. Специалисты составили акты обследования еще на 19 транспортных средств, материалы по которым направили в комиссию по демонтажу объектов.

Как сообщалось ранее, севастополец попытался нажиться на уличных электросамокатах. Мужчина прямо на улице скрутил пять аккумуляторов с двухколесных средств передвижения.

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