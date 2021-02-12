Происшествия
В Севастополе школьник во время драки убил взрослого мужчину
Прокуратура Севастополя внесла представление директору школы, в которой учится восьмиклассник, в конце января подравшийся насмерть со взрослым мужчиной.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Трагедия произошла в конце января. Как выяснили следователи, 13-летний парень в компании других несовершеннолетних во время отдыха во дворе дома ввязался в конфликт со взрослым мужчиной.
«Школьник <…> нанес мужчине удар, после чего тот упал на землю. Медицинские работники вызванной подростками бригады скорой помощи констатировали смерть мужчины», - отметили в пресс-службе прокуратуры.
По данному факту следственные органы продолжают вести проверки. Вместе с тем в прокуратуре выяснили, что с учениками школы, в которой числится 13-летний подросток, не организована «профилактическая работа и оказание социально-психологической и педагогической помощи».
«Мать ребенка уже привлекалась к административной ответственности в 2019 году за неисполнение обязанностей по его (сына – ред.) воспитанию. Однако индивидуальную профилактическую работу с семьей школа не вела», - пояснили в ведомстве суть выявленных проверкой недоработок руководства школы.
В связи с неисполнением законодательства «о профилактике безнадзорности» директору школы и было внесено представление, которое в данный момент находится на рассмотрении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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