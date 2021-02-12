В Севастополе школьник во время драки убил взрослого мужчину

Прокуратура Севастополя внесла представление директору школы, в которой учится восьмиклассник, в конце января подравшийся насмерть со взрослым мужчиной.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла в конце января. Как выяснили следователи, 13-летний парень в компании других несовершеннолетних во время отдыха во дворе дома ввязался в конфликт со взрослым мужчиной.

«Школьник <…> нанес мужчине удар, после чего тот упал на землю. Медицинские работники вызванной подростками бригады скорой помощи констатировали смерть мужчины», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

По данному факту следственные органы продолжают вести проверки. Вместе с тем в прокуратуре выяснили, что с учениками школы, в которой числится 13-летний подросток, не организована «профилактическая работа и оказание социально-психологической и педагогической помощи».

«Мать ребенка уже привлекалась к административной ответственности в 2019 году за неисполнение обязанностей по его (сына – ред.) воспитанию. Однако индивидуальную профилактическую работу с семьей школа не вела», - пояснили в ведомстве суть выявленных проверкой недоработок руководства школы.

В связи с неисполнением законодательства «о профилактике безнадзорности» директору школы и было внесено представление, которое в данный момент находится на рассмотрении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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