Происшествия
В МЧС предупредили об угрозе обледенения судов в Азовском море
фото © www.gismeteo.ua
В ближайшие три дня в Азовском море возможно обледенение судов из-за ледяного шторма, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По прогнозу, обледенение судов возможно в восточной половине Азовского моря до конца суток 12 февраля, а также 13 и 14 февраля. При этом сильный западный и юго-западный ветер будет дуть с порывами будет до 24 м/с.
В чрезвычайном ведомстве настоятельно порекомендовали судоводителям не выходить в плавание при подобных условиях.
При этом если судно уже наплаву, спасатели порекомендовали при снижении температуры наружного воздуха до значений близких к 0 градусов вести непрерывное наблюдение за частотой забрызгивания судна и началом отложения льда на судне и немедленно отправится к ближайшему убежищу.
Ранее ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Крым вернется настоящая зима с морозами.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе школьник во время драки убил взрослого мужчину. Прокуратура Севастополя внесла представление директору школы, в которой учится восьмиклассник, в конце января подравшийся насмерть со взрослым мужчиной.
Пропавшую под Бахчисараем семилетнюю девочку нашли живой. Семилетнюю девочку, пропавшую в Бахчисарайском районе накануне днем, нашли живой, с ребенком работают психологи.
В ГИБДД рассказали о смертности пешеходов на дорогах Крыма. С начала текущего года на дорогах Республики Крым погибли 12 пешеходов.
В Керчи водителя BMW зажало в машине после столкновения со стеной. Крымские спасатели помогли мужчине, которого зажало в иномарке в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Когда Крым достигнет «морозного дна»: прогноз погоды
Погода в Крыму на следующей неделе не порадует местных жителей теплом.
В МЧС предупредили об угрозе обледенения судов в Азовском море
В ближайшие три дня в Азовском море возможно обледенение судов из-за ледяного шторма, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На берегу Керченского пролива массовая гибель птиц
На берегу Керченского местные жители натыкаются на трупы водоплавающих птиц. На протяжение месяца керчане замечают безжизненные тушки птиц в разных районах города и задаются вопросами, что могло послужить причиной массовому мору.
В Севастополе школьник во время драки убил взрослого мужчину
Прокуратура Севастополя внесла представление директору школы, в которой учится восьмиклассник, в конце января подравшийся насмерть со взрослым мужчиной.
5 часов назад
На севере Крыма ученые выявили заливы ртути
7 часов назад
В Крыму пересохла еще одна река
4 часа назад
Власти России оценили качество мяса и молока в Крыму
11 часов назад
Ялтинский горно-лесной заповедник закрыт для посещения
Из-за непогоды посещение Ялтинского горно-лесного заповедника ограничено.