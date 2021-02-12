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Происшествия

В МЧС предупредили об угрозе обледенения судов в Азовском море

20:47 пятница, 12 февраля 2021
В МЧС предупредили об угрозе обледенения судов в Азовском море

фото © www.gismeteo.ua

В ближайшие три дня в Азовском море возможно обледенение судов из-за ледяного шторма, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прогнозу, обледенение судов возможно в восточной половине Азовского моря до конца суток 12 февраля, а также 13 и 14 февраля. При этом сильный западный и юго-западный ветер будет дуть с порывами будет до 24 м/с. 

В чрезвычайном ведомстве настоятельно порекомендовали судоводителям не выходить в плавание при подобных условиях.

При этом если судно уже наплаву, спасатели порекомендовали при снижении температуры наружного воздуха до значений близких к 0 градусов вести непрерывное наблюдение за частотой забрызгивания судна и началом отложения льда на судне и немедленно отправится к ближайшему убежищу.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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