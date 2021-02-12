Странности
В Крыму заявили, что политики Европы хотят массово привиться российской вакциной на полуострове
фото © Новости Крыма
Крымский депутат сделал невероятно сенсационное заявление.
По его мнению, «политики и общественные деятели из стран Европейского союза заявили о желании привиться в Крыму российской вакциной от коронавируса».
Об этом рассказал председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Люди, которые изъявили желание сделать прививку от коронавируса у нас в Крыму, являются нашими партнерами, это народные дипломаты. Хотя там есть и новые люди, которые никогда не приезжали в Крым. У них высокий уровень доверия к нашей вакцине», – рассказал депутат.
По его словам, «среди граждан ЕС, желающих привиться в Крыму, есть представители общественных организаций, руководители некоммерческих организаций и депутаты разных уровней».
«У них особое доверие к гражданам Крыма. У них сложилось свое позитивное мнение о крымских событиях, поэтому они и изъявили желание приехать и сделать прививку от коронавируса именно на территории Республики Крым», – заключил Гемпель.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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