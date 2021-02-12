Бизнес
В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 493 рубля, ужин - в 2624 рубля
Согласно данным Крымстата, в январе 2021 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 493 рубля (дороже всего в Керчи - 573 руб, дешевле всего в Симферополе - 447 руб.).
За год (в сравнении с ценами января 2020) стоимость обедов упала на 11 рублей (или 2%).
Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму обходится в 2624 рубля (дороже всего в Ялте - 2903 руб, дешевле всего в Евпатории - 2339 руб). За год стоимость ужина выросла на 3%, за три года - на 14%.
200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в июне в среднем по Крыму 68 рублей, это на 2 рубля дешевле, чем годом ранее.
Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 112 рублей (дороже всего в Евпатории - 119 руб, дешевле всего в Ялте - 92 руб).
Ранее Новости Крыма сообщали:
Что происходит с ценами на «вторичку» в Крыму. Темпы роста стоимости вторичного жилья в Крыму опережают московские, по уровню цен на «вторичку» республика уже обогнала Санкт-Петербург и вплотную приблизилась к Москве.
В Крыму резко против запрета продажи крепкого алкоголя в магазинах. Запрет продажи крепкого алкоголя в супермаркетах и продуктовых магазинах нанесет ущерб ритейлу в Крыму.
В Крыму власти установили минимальную стоимость шампанского. В Крыму установили цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского).
Депутаты хотят подрегулировать цены в Севастополе. Программа развития торговли появится в городе-герое.
В Симферополе рухнула новая ограда набережной реки Салгир
Новая ограда набережной реки Салгир в Симферополе не выдержала падения сухих веток, от которых очищали деревья вдоль прогулочной зоны.
В Крыму начали штрафовать владельцев собак
В Симферополе крымчан, выгуливающих в Гагаринском парке своих четвероногих питомцев, ждали разбирательства с полицией.
В Крыму пересохла еще одна река
В Крыму пересохла река Сарысу, протекавшая через город Белогорск.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
10 февраля
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 11 февраля на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.