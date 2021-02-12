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Бизнес

В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 493 рубля, ужин - в 2624 рубля

17:11 пятница, 12 февраля 2021

Согласно данным Крымстата, в январе 2021 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 493 рубля (дороже всего в Керчи - 573 руб, дешевле всего в Симферополе - 447 руб.).

За год (в сравнении с ценами января 2020) стоимость обедов упала на 11 рублей (или 2%).

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму обходится в 2624 рубля (дороже всего в Ялте - 2903 руб, дешевле всего в Евпатории - 2339 руб). За год стоимость ужина выросла на 3%, за три года - на 14%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в июне в среднем по Крыму 68 рублей, это на 2 рубля дешевле, чем годом ранее.

Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 112 рублей (дороже всего в Евпатории - 119 руб, дешевле всего в Ялте - 92 руб).

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