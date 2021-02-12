В Крыму начали штрафовать владельцев собак

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В Симферополе крымчан, выгуливающих в Гагаринском парке своих четвероногих питомцев, ждали разбирательства с полицией.

О рейде на собачников сообщила председатель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина.

Она отметила, что накануне вечером правоохранители ездили по парку на машине и останавливали людей с собаками.

«Площадок для выгула собак в Гагаринском парке и других местах не обустроили. Зато полицейские начали бегать за хозяевами собак и штрафовать их за то, что их питомцы без намордников, но на поводке, и выгуливают их в неположенном месте», — возмутилась Горелкина в группе «Обращения к Администрации Симферополя» в Facebook.

Горожан такая новость не обрадовала. При этом многие комментаторы отметили, что лучше бы местные чиновники боролись с отсутствием приюта для бездомных собак и занялись обустройством площадок для выгула.

В администрации Симферополя заявили, что по факту выгул животных является нарушением правил благоустройства крымской столицы. Однако за что именно штрафовали владельцев и в связи с чем в городе проводился рейд, уточнить не смогли.

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Напомним, летом прошлого года в соответствии с правилами благоустройства столицы Крыма был запрещен выгул животных в скверах и парках. Но так как в городе нет специализированных огороженных площадок, за это нарушение обещали не штрафовать.

Как сообщили в городской администрации, в Симферополе определены четыре места для выгула животных: три из них находятся в лесной зоне в районе Балаклавской и Аральской улиц, и еще одна площадка для выгула появится на улице Воровского. Гагаринского парка в этом списке нет.

Эксперт по животным Общественного совета Симферополя Мария Поддубная отмечает, что в последнее время к ней стали массово обращаться хозяева собак, не входящих в перечень потенциально опасных пород. Люди возмущены тем, что их пытаются оштрафовать за то, что питомец без намордника, хоть и на поводке.

«Им надо где-то с ними гулять! В городе не созданы площадки для выгула собак. Разговоры о создании такой площадки в парке Гагарина так и остались разговорами. А место, где граждане выгуливали собак, уже занято скейтпарком», — написала она свой комментарий по этой ситуации в соцсетях.

Общественница просит городские власти не доводить ситуацию до абсурда, а патрульную службу — изучить правила выгула и передвижения с собакой.

В тексте использованы материалы: Форпост

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