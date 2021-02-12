В крымской школе детям продавали продукты по завышенным ценам

Прокуратура Нижнегорского района установила нарушения в одной из школ по ценообразованию на продукцию общественного питания, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Проверкой установлено, что предприятием в нарушение требований законодательства продукция в одной из школ реализуется с превышением предельного размера розничной надбавки, которая в ряде случаев достигала 50%. Таким образом, буфетная продукция детям продавалась по завышенным ценам», – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в отношении директора предприятия возбудили дело, а «должностное лицо привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей».

Номер школы в сообщении не указан, как и название предприятия, комментарии дирекции учебного заведения и руководителя фирмы, реализующей продукцию детям отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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