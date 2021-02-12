Происшествия
В Керчи водителя BMW зажало в машине после столкновения со стеной
Крымские спасатели помогли мужчине, которого зажало в иномарке в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
По данным чрезвычайного ведомства, авария произошла накануне поздно вечером в Керчи на улице Маршала Еременко.
«Установлено, что водитель автомобиля «BMW-3» не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение со стеной здания и оказался зажат в автомобиле», - говорится в сообщении.
С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали мужчину и обеспечили пожарную безопасность аварийного участка. Пострадавшего доставили в Керченскую городскую больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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