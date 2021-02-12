Происшествия
В ГИБДД рассказали о смертности пешеходов на дорогах Крыма
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С начала текущего года на дорогах Республики Крым погибли 12 пешеходов.
Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал руководитель УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
По его словам, 2020 год был достаточно нелегким, однако в ведомстве отмечают положительные тенденции: по сравнению с 2019 годом, снизилось количество ДТП, а также число погибших и пострадавших. Согласно статистике крымского ГИБДД, в прошлом году зафиксировано 1693 дорожно-транспортных происшествий, в которых 265 человек погибли и 2190 пострадали.
«Уже в январе этого года произошло 87 ДТП, 97 человек пострадали и 20 погибли. Из них 12 – пешеходы, - уточнил Борисенко. - Мы были вынуждены, увидев эту статистику, провести профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». Из 12 погибших пешеходов - восемь были сбиты в темное время суток, вне пешеходного перехода и в слабо освещенных местах».
Он пояснил, что подобные ДТП происходят по ряду причин: «Если взять статистику, зачастую пешеходы переходят проезжую часть в неустановленном месте, на них отсутствуют светоотражающие элементы. Кроме того, такие ДТП происходят в тех зонах, где слабая организация движения - отсутствие ограждений, плохое освещение».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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