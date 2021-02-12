Власть
Туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Симферополя
Вылет и прибытие двух самолетов задерживается в международном аэропорту Симферополя из-за тумана.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«На данный момент из-за тумана задерживается прибытие и вылет двух воздушных судов», – сообщили в пресс-службе.
Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в Крыму. Сегодня ожидается снижение температуры воздуха до 5 градусов ниже нуля.
Температура воздуха ниже климатической нормы предварительно сохранится до 18 февраля.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Скорость движения по «Тавриде» повышать не будут. Разрешенную максимальную скорость движения по «Тавриде» не будут повышать до оборудования трассы техническими средствами контроля.
Возле нового Медцентра под Симферополем реорганизуют движение. Возле нового многофункционального медицинского центра им. Семашко будет реорганизовано движение.
Крымчане просят вернуть в строй «пляжный» трамвай из Книги рекордов Гиннесса. В 2014 году в Крыму закрыли уникальный трамвайный маршрут вдоль моря к пансионату «Береговой» под Евпаторией, что на западе полуострова.
Поезд из Симферополя в Адлер отменен. Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» отменила один из поездов на полуостров, а маршрут другого скорректировала до апреля.
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Крымский депутат сделал невероятно сенсационное заявление.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 11 февраля на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Назван еще один неочевидный симптом коронавируса
Икота в редких случаях может быть первым признаком заболевания COVID-19, сообщил заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов.
Коронавирус в Крыму снова пошел в рост
За 10 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 23 случая с бессимптомным течением заболевания.
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