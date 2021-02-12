Туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Симферополя

Вылет и прибытие двух самолетов задерживается в международном аэропорту Симферополя из-за тумана.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На данный момент из-за тумана задерживается прибытие и вылет двух воздушных судов», – сообщили в пресс-службе.

Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в Крыму. Сегодня ожидается снижение температуры воздуха до 5 градусов ниже нуля.

Температура воздуха ниже климатической нормы предварительно сохранится до 18 февраля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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