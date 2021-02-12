Силовики оштрафовали замглавы администрации Судака

В Судаке оштрафовали заместителя главы местной администрации за не рассмотренное в срок заявление о предоставлении земельного участка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре прошлого года в администрацию города обратился местный житель с заявлением о предоставлении ему земельного участка в собственность, что входит в порядок завершения оформления прав, которые появились у мужчины еще до марта 2014 года.

Однако заявление не рассмотрели в установленный срок, и решение о предоставлении или мотивированном отказе принято не было. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело в отношении ответственного сотрудника администрации и выписала ему штраф.

«Права заявителя восстановлены, по результатам проведенной проверки администрацией г. Судака местному жителю предоставлен земельный участок в собственность», - уточнили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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