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Власть

Силовики оштрафовали замглавы администрации Судака

15:03 пятница, 12 февраля 2021
Судак

В Судаке оштрафовали заместителя главы местной администрации за не рассмотренное в срок заявление о предоставлении земельного участка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре прошлого года в администрацию города обратился местный житель с заявлением о предоставлении ему земельного участка в собственность, что входит в порядок завершения оформления прав, которые появились у мужчины еще до марта 2014 года.

Однако заявление не рассмотрели в установленный срок, и решение о предоставлении или мотивированном отказе принято не было. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело в отношении ответственного сотрудника администрации и выписала ему штраф.

«Права заявителя восстановлены, по результатам проведенной проверки администрацией  г. Судака местному жителю предоставлен земельный участок в собственность», - уточнили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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