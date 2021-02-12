Севастополь остается в лидерах по числу браков

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Но по сравнению с 2019 годом их число уменьшилось.

Севастополь занял четвертое место в России по числу браков, заключенных на тысячу жителей. В 2019 году он уступал по этому показателю только Санкт-Петербургу.

Данные о регионах, в которых люди в 2020 году женились и выходили замуж больше всего, опубликовал Росстат.

На первое место традиционно вышел Санкт-Петербург – здесь в 2020-м было заключено 7,6 брака на тысячу жителей. На втором месте – Камчатский край (7), Сахалинская область (7), Севастополь (6,9) и Калининградская область (6,4).

С первого взгляда очевидно, что лидерами стали весьма романтичные места. Так, многие женихи и невесты хотят заключить брак в Северной столице, на фоне достойных восхищения декораций.

Особенно просто это сделать жителям Ленинградской области, которая из-за такого соседства закономерно оказалась в числе отстающих (3,6 брака на 1000 жителей). Кроме нее, минимальные показатели продемонстрировали Ненецкий автономный округ (3,6), Ингушетия (3,7), Чувашия (3,8), Мордовия (3,8) и Калмыкия (3,8).

Севастополь тоже привлекает гостей своей красотой и романтичными пейзажами. В 2019 году он вообще был по числу свадеб на втором месте, уступая лишь Санкт-Петербургу.

Как пояснила тогда глава управления ЗАГС Севастополя Ирина Жарикова, наш город вышел в лидеры сразу после 2014 года и с тех пор позиций не сдавал. И часть браков неизменно приходится на долю гостей из других регионов.

«Особенно много приезжих в августе и сентябре. Поскольку есть возможность подать заявление через портал Госуслуг, люди этим пользуются и приезжают уже непосредственно на регистрацию брака», – рассказала Ирина Валерьевна.

Связанные с коронавирусом ограничения сказались как на выборе места для заключения брака, так и на общем числе свадеб в России.

В 2020 году их было 5,3 на 1000 жителей, в 2019-м – 6,5. При этом снизилось и число разводов – с 4,2 на 1000 жителей в 2019 году до 3,9 в 2020-м. Видимо, самоизоляция все-таки укрепила семейные узы. А может быть, россияне предпочли отложить перемены на более благоприятный период.

Эксперты, однако, не советуют связывать изменение показателей исключительно с ограничениями из-за коронавируса.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с NEWS.ru напомнил, что около 30–40% браков в настоящее время остаются незарегистрированными. Их доля постоянно растет, и это никак не связано с эпидемиологической ситуацией.

В тексте использованы материалы: Форпост

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