Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе выявлен у 81 человека за сутки, четверо скончались ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Крымская епархия призвала к вакцинации от вредоносного поветрия ● Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму ● COVID-19 выявлен у 86 человек в Севастополе за сутки, скончались четверо
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее число летальных случаев в Крыму составило 846.
В Крыму за прошедшие сутки подтвержден 141 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 118 человек. Выздоровевших за весь период – 29 765 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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