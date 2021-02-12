Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее число летальных случаев в Крыму составило 846.

В Крыму за прошедшие сутки подтвержден 141 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 118 человек. Выздоровевших за весь период – 29 765 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 11 февраля на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму. Медицинские специалисты Минобороны РФ свернули мобильные госпитали для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма.

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