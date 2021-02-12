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Власть

Ремонт улицы Суворова в центре Севастополя приостановлен

Ремонт тротуаров в непосредственной близости от домов-памятников на улице Суворова приостановлен.

Это следует из ответов департамента транспорта и Севнаследия телеканалу «Независимое телевидение Севастополя».

По требованиям федерального закона №73 проводить работы в непосредственной близости от границ объектов культурного наследия можно, если в проектной документации есть раздел об обеспечении сохранности этих объектов с оценкой воздействия работ на ОКН.

Однако в документации по капремонту улицы Суворова раздела о согласовании с Севнаследием нет, что является нарушением.

Чтобы предотвратить возможные повреждения или ухудшение состояния домов-памятников, охранное ведомство приостановило земляные, строительные и другие работы на участках вблизи объектов культурного наследия – на пешеходных дорожках и на тротуарах по улице Суворова. Таких участков, уточнили в дептрансе, на улице 15.

Как только информация появится в бумагах, работы можно будет продолжать.

Напомним, капитальный ремонт улицы Суворова начался в конце января. В рамках ремонта возле Свято-Владимирского собора должна появиться новая парковка.

В связи с проведением работ с 00:00 часов 30 января до 00:00 часов 30 апреля закрыто движение по улице на участке от улицы Воронина до улицы Людмилы Павличенко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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