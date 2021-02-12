Пропавшую под Бахчисараем семилетнюю девочку нашли живой

Семилетнюю девочку, пропавшую в Бахчисарайском районе накануне днем, нашли живой, с ребенком работают психологи.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

«В ночь на 12 февраля в окрестностях одного из сел Бахчисарайского района Республики Крым развернулась масштабная поисковая операция в связи с безвестным исчезновением 7-летней девочки. После обеда 11 февраля ребенок ушел со двора частного домовладения, где она играла. Родственники и соседи предприняли самостоятельные поиски, а когда стемнело, обратились в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

Была развернута поисковая операция, в которой приняли участие сотрудники МВД и МЧС, волонтеры, местные жители. Вскоре ребенок был найден в нескольких километрах от дома живым и невредимым. Установлено, что девочка, играя со своей собакой, ушла далеко от дома, а в темное время суток побоялась возвращаться.

«Организовано взаимодействие территориального следственного подразделения с правоохранительными и надзорными органами, соцслужбами с целью оказания помощи и поддержки семье, в том числе с участием опытных психологов», – добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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