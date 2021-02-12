Прогноз погоды в Крыму на пятницу 12 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 12 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (сильные гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый, ветер (очень сильный северо-западный ветер порывы 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (очень сильные осадки (дождь, переходящий в снег)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (метель, на дорогах гололедица), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (метель, на дорогах гололедица.), уровень опасности оранжевый, ветер (очень сильный северо-западный ветер порывы 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (очень сильные осадки (дождь, переходящий в снег).), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (сильные гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (метель, на дорогах гололедица), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (сильные гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый, дождь (временами очень сильные осадки (дождь, переходящий в снег).), уровень опасности оранжевый, ветер (очень сильный северо-западный ветер порывы 30-33 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (очень сильный северо-западный 35-40 м/с.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (метель, на дорогах гололедица.), уровень опасности оранжевый, дождь (очень сильные осадки (дождь, переходящий в снег).), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (сильные гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 9, ночью от 9 до 12 градусов. Ветер западный 22 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 92 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-западный 30 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 25 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 92 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 11, ночью около 9 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 9, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 33 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 9, ночью около 10 градусов. Ветер западный 27 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 87 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 7, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до 5, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 99 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -5 до 7, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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