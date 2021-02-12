Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +2
море +10

Власть

При выезде из Крыма таможня изъяла немножко рублей и гривен у гражданина Украины

09:13 пятница, 12 февраля 2021

Гражданин Украины при выезде из Крыма не задекларировал 10 тысяч долларов, 33 тысячи гривен и 20 тысяч рублей, что превысило допустимый лимит.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

«Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска «Армянск», выявили незадекларированные таможенному органу наличные денежные средства, – отметили в ведомстве. – Валюта находилась в наплечной сумке в салоне автомобиля, принадлежащего мужчине».

Таможенники вернули украинцу 10 тысяч долларов, поскольку перемещение этой суммы не предусматривает их обязательное декларирование. Нормы превысила сумма украинской и российской валюты. Таможенники изъяли 33 тысячи гривен и 20 тысяч рублей. «Как пояснил мужчина, денежные средства он не задекларировал, ошибочно полагая, что другую валюту кроме долларов США декларировать не требуется», – добавили в таможне.

В настоящий момент проводится административное расследование по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис». Резонансное дело об убийстве в караоке-баре «Бенефис» будет вновь рассмотрено Севастопольским городским судом.

Житель Ялты предстанет перед судом за попытку дать взятку. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о даче взятки следователю Следственного комитета Российской Федерации.

Убивший семилетнего сына крымчанин арестован судом на два месяца. Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который убил семилетнего сына.

Суд в Севастополе отказался «выселить» дельфинарий в Артбухте. Севастопольский городской суд 9 февраля сообщил о решении в споре между природоохранным прокурором Севастополя и несколькими частными фирмами на территории дельфинария в Артиллерийской бухте.

Странности
В Крыму заявили, что политики Европы хотят массово привиться российской вакциной на полуострове

В Крыму заявили, что политики Европы хотят массово привиться российской вакциной на полуострове

Крымский депутат сделал невероятно сенсационное заявление.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 11 февраля на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Здоровье
Назван еще один неочевидный симптом коронавируса

Назван еще один неочевидный симптом коронавируса

Икота в редких случаях может быть первым признаком заболевания COVID-19, сообщил заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов.

Главное за вчера

Коронавирус в Крыму снова пошел в рост

За 10 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 23 случая с бессимптомным течением заболевания.

вчера

Водный кризис
«А вдруг отравят?»: Константинов решил изучить Северо-Крымский канал

«А вдруг отравят?»: Константинов решил изучить Северо-Крымский канал

Спикер крымского парламента поручил «изучить ситуацию» по состоянию Северо-Крымского канала.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации