Власть
При выезде из Крыма таможня изъяла немножко рублей и гривен у гражданина Украины
Гражданин Украины при выезде из Крыма не задекларировал 10 тысяч долларов, 33 тысячи гривен и 20 тысяч рублей, что превысило допустимый лимит.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
«Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска «Армянск», выявили незадекларированные таможенному органу наличные денежные средства, – отметили в ведомстве. – Валюта находилась в наплечной сумке в салоне автомобиля, принадлежащего мужчине».
Таможенники вернули украинцу 10 тысяч долларов, поскольку перемещение этой суммы не предусматривает их обязательное декларирование. Нормы превысила сумма украинской и российской валюты. Таможенники изъяли 33 тысячи гривен и 20 тысяч рублей. «Как пояснил мужчина, денежные средства он не задекларировал, ошибочно полагая, что другую валюту кроме долларов США декларировать не требуется», – добавили в таможне.
В настоящий момент проводится административное расследование по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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