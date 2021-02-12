Пенсионерка в Крыму «отдала» мошенникам миллион

Полицейские расследуют факт мошенничества в отношении пенсионерки, которая перевела на счет мошенников около миллиона рублей, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Жертвой аферистов стала 62-летняя жительница Красноперекопска. Ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета прямо в этот момент происходит несанкционированное списание денег. Также потерпевшей сообщили, что к этому, возможно, причастны сотрудники банка.

«Женщина, испугавшись за свои сбережения, поверила звонившему, так как мужчина обратился к ней по фамилии имени и отчеству, а также назвал ей точную сумму денежных средств на ее счетах, которая составляла около одного миллиона рублей. Лже-сотрудники банка также сообщили потерпевшей, что для отмены операции необходимо будет сообщить им пароль, который придет в виде СМС на ее номер», – рассказали в пресс-службе.

Мошенники убедили женщину срочно подойти к терминалу и перевести деньги на «резервные счета», которые ей продиктовали. Когда потерпевшая перевела деньги с карты, ее заверили, что волноваться не о чем. На следующее утро они вновь позвонили пенсионерке и убедили ее отправиться в банк, снять все ее накопления с депозита и перевести на номера карт, которые ей продиктовали. Также они предупредили не сообщать работникам банка о своих намерениях, поскольку, по словам звонивших, служащие финансового учреждения могут быть причастны к несанкционированным списаниям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Личности и местонахождение злоумышленников устанавливаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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