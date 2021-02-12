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На севере Крыма ученые выявили заливы ртути
фото © kirillovka.ks.ua
Крымские ученые получили данные по содержанию ртути в гиперсоленой среде, изучив воду и грунт залива Сиваш на севере полуострова.
Полученные впервые данные заставляют задуматься о хозяйственной деятельности в этом районе.
Залив Сиваш является крупнейшей в мире гиперсоленой лагуной, где градиент солености сильно колеблется: от 30 до 100-110 г/л. В образцах, собранных крымскими учеными, оказалось, что содержание ртути (растворенной и взвешенной) в Сиваше больше, чем в Черном и Азовском морях, сообщила пресс-служба Института биологии южных морей РАН.
«С ростом солености суммарная концентрация ртути достоверно увеличивается, как и содержание взвешенного вещества, которое накапливает ртуть», — сделали вывод гидробиологи.
Загрязнение биосферы такими тяжелыми металлами, как ртуть, с каждым годом увеличивается. Это высокотоксичное и стойкое соединение, а водный мир — наиболее чувствительный к загрязнению ртутью. Эту отраву накапливает планктон, от которого по пищевым цепочкам она попадает к рыбам, птицам и людям.
«Для жизни человека не опасны, но смотря что делать: человек же не купается там и не пьет эту воду», — поясняет один из авторов исследования ученый-гидробиолог ИнБЮМ Елена Ануфриева в беседе с ForPost.
По предварительным данным, к загрязнению Сиваша ртутью привела деятельность человека.
В тексте использованы материалы: Форпост
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