На берегу Керченского пролива массовая гибель птиц

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На берегу Керченского местные жители натыкаются на трупы водоплавающих птиц. На протяжение месяца керчане замечают безжизненные тушки птиц в разных районах города и задаются вопросами, что могло послужить причиной массовому мору.

Так, в районе Аршинцево вдоль линии прибоя было замечено около 20 трупов разных видов птиц. Также в другом районе - на пляже Сморжевского и вдоль берега зоны отдыха «Черепашка» - разбросаны тушки водоплавающих пернатых.

«И на Сморжевского попались на глаза опять погибшие птицы. Тема какая-то безрадостная и бесперспективная. Интересно, что все птицы - водоплавающие, а голубей, которых несколько сотен там постоянно крутятся, в мертвых - нет. Вот и делайте выводы», - написала керчанка.

Сотрудники Минприроды провели рейдовое обследование территории пляжа в Аршинцево и Аршинцевской косы и нашли трупы птиц (предположительно чайки) в количестве 16 единиц.

«На обследованной территории установлено наличие живых и здоровых на вид птиц, в том числе чаек. Также значительно количество живых птиц выявлено в акватории обводного канала Нижне-Чурбашского хвостохранилища акционерного общества «Камыш-Бурунский железорудный комбинат», прилегающего к Земельному участку. При визуальном обследовании Земельного участка фактов нарушения требований природоохранного законодательства, которые могли бы повлечь гибель птиц, не выявлено», - говорится в сообщении.

Получается, что птицы погибли в результате естественных природных процессов в море, а их трупы вынесло на берег штормом. К сожалению, трупы до сих пор остаются лежать на пляжах и зонах отдыха.

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