Происшествия
На берегу Керченского пролива массовая гибель птиц
фото © kerchinfo.com
На берегу Керченского местные жители натыкаются на трупы водоплавающих птиц. На протяжение месяца керчане замечают безжизненные тушки птиц в разных районах города и задаются вопросами, что могло послужить причиной массовому мору.
Так, в районе Аршинцево вдоль линии прибоя было замечено около 20 трупов разных видов птиц. Также в другом районе - на пляже Сморжевского и вдоль берега зоны отдыха «Черепашка» - разбросаны тушки водоплавающих пернатых.
«И на Сморжевского попались на глаза опять погибшие птицы. Тема какая-то безрадостная и бесперспективная. Интересно, что все птицы - водоплавающие, а голубей, которых несколько сотен там постоянно крутятся, в мертвых - нет. Вот и делайте выводы», - написала керчанка.
Сотрудники Минприроды провели рейдовое обследование территории пляжа в Аршинцево и Аршинцевской косы и нашли трупы птиц (предположительно чайки) в количестве 16 единиц.
«На обследованной территории установлено наличие живых и здоровых на вид птиц, в том числе чаек. Также значительно количество живых птиц выявлено в акватории обводного канала Нижне-Чурбашского хвостохранилища акционерного общества «Камыш-Бурунский железорудный комбинат», прилегающего к Земельному участку. При визуальном обследовании Земельного участка фактов нарушения требований природоохранного законодательства, которые могли бы повлечь гибель птиц, не выявлено», - говорится в сообщении.
Получается, что птицы погибли в результате естественных природных процессов в море, а их трупы вынесло на берег штормом. К сожалению, трупы до сих пор остаются лежать на пляжах и зонах отдыха.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пропавшую под Бахчисараем семилетнюю девочку нашли живой. Семилетнюю девочку, пропавшую в Бахчисарайском районе накануне днем, нашли живой, с ребенком работают психологи.
В ГИБДД рассказали о смертности пешеходов на дорогах Крыма. С начала текущего года на дорогах Республики Крым погибли 12 пешеходов.
В Керчи водителя BMW зажало в машине после столкновения со стеной. Крымские спасатели помогли мужчине, которого зажало в иномарке в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
В Севастополе дети получили травмы на некачественных батутах. В Севастополе завели уголовное дело после травмирования детей в батутном центре, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Когда Крым достигнет «морозного дна»: прогноз погоды
Погода в Крыму на следующей неделе не порадует местных жителей теплом.
В МЧС предупредили об угрозе обледенения судов в Азовском море
В ближайшие три дня в Азовском море возможно обледенение судов из-за ледяного шторма, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На берегу Керченского пролива массовая гибель птиц
На берегу Керченского местные жители натыкаются на трупы водоплавающих птиц. На протяжение месяца керчане замечают безжизненные тушки птиц в разных районах города и задаются вопросами, что могло послужить причиной массовому мору.
В Севастополе школьник во время драки убил взрослого мужчину
Прокуратура Севастополя внесла представление директору школы, в которой учится восьмиклассник, в конце января подравшийся насмерть со взрослым мужчиной.
5 часов назад
На севере Крыма ученые выявили заливы ртути
7 часов назад
В Крыму пересохла еще одна река
4 часа назад
Власти России оценили качество мяса и молока в Крыму
11 часов назад
Ялтинский горно-лесной заповедник закрыт для посещения
Из-за непогоды посещение Ялтинского горно-лесного заповедника ограничено.