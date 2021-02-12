Происшествия
Квартиросъемщик похитил у хозяйки золото на 200 тысяч рублей
Мужчина, арендовавший жилье в селе Межводное Черноморского района, похитил из дома хозяйки золотые украшения на сумму 200 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Двери и окна в помещении повреждены не были, следов взлома не обнаружено, и это вызвало удивление у хозяйки, – сообщили в ведомстве. – В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 40-летний местный житель, который арендовал жилье у заявительницы на территории ее домовладения».
Пока хозяйка отсутствовала, мужчина зашел в дом и забрал ювелирные изделия. Полицейские установили, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям в Черноморском районе. «В настоящее время проводится проверка полученной информации, мужчина арестован и находится в следственном изоляторе», – добавили в МВД.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Феодосийский таксист выманил у граждан 200 тысяч рублей за помощь. Таксист из Феодосии выманил у граждан 200 тысяч рублей, предлагая помощь в получении водительских удостоверений.
Эко-транспорт породил новое направление криминала в Севастополе. Экологический транспорт в Севастополе подвергся нападению корыстного злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД города-героя.
Эксперт рассказал о новых уловках мобильных мошенников в Крыму. Телефонные мошенники стали изобретательнее в обмане крымчан. Новые схемы позволяют нажиться за счет доверчивости граждан, которые сами сообщают все свои данные.
Искали подарки на День влюбленных: две крымчанки ограбили секс-шоп. Накануне Дня всех влюбленных две молодые крымчанки решили обзавестись сувенирами из секс-шопа.
В Симферополе рухнула новая ограда набережной реки Салгир
Новая ограда набережной реки Салгир в Симферополе не выдержала падения сухих веток, от которых очищали деревья вдоль прогулочной зоны.
В Крыму начали штрафовать владельцев собак
В Симферополе крымчан, выгуливающих в Гагаринском парке своих четвероногих питомцев, ждали разбирательства с полицией.
В Крыму пересохла еще одна река
В Крыму пересохла река Сарысу, протекавшая через город Белогорск.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
10 февраля
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 11 февраля на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.