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Происшествия

Квартиросъемщик похитил у хозяйки золото на 200 тысяч рублей

16:39 пятница, 12 февраля 2021

Мужчина, арендовавший жилье в селе Межводное Черноморского района, похитил из дома хозяйки золотые украшения на сумму 200 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Двери и окна в помещении повреждены не были, следов взлома не обнаружено, и это вызвало удивление у хозяйки, – сообщили в ведомстве. – В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 40-летний местный житель, который арендовал жилье у заявительницы на территории ее домовладения».

Пока хозяйка отсутствовала, мужчина зашел в дом и забрал ювелирные изделия. Полицейские установили, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям в Черноморском районе. «В настоящее время проводится проверка полученной информации, мужчина арестован и находится в следственном изоляторе», – добавили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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