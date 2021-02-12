Крымская епархия призвала к вакцинации от вредоносного поветрия

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Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь попросил верующих привиться от коронавируса.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь попросил верующих людей пройти вакцинацию против коронавируса.

Правящий архиерей призвал единоверцев к духовному трезвению и рассудительности при принятии решения о прививке.

«Сегодня наша страна продолжает борьбу с вредоносным поветрием... Памятуя, что вакцинация – дело добровольное! Призываю всех, кто не имеет противопоказаний, проявить любовь и заботу о своих близких, о всех нас окружающих!», - зачитал обращение митрополита руководитель социального отдела епархии протоиерей Иоанн Дроздов.

Митрополит Лазарь отметил, что любое медицинское вмешательство должно базироваться на добровольном выборе каждого человека.

Ранее сообщалось, что заявки на вакцинацию от коронавирусной инфекции подали более 10 тысяч крымчан.

В тексте использованы материалы: Примечания, РИА Крым

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